Digitalni detox tabor: ustvarjanje pristnih vezi in povezanosti

Postali smo družba, ki je ves čas priklopljena na eno ali več pametnih naprav hkrati, in verjetno bi nas podatek, kolikokrat na dan pogledamo na telefon, kar zmrazil. Kaj pa se zgodi, ko vse to odložimo? Šli smo na digitalni detox tabor za mlade, kjer otroci in najstniki za pet dni pozabijo na mobilne telefone ter se posvetijo igri, učenju novih spretnosti in naravi. Kako se znajdejo brez mobilnih telefonov in zakaj je pomembno, da jih znamo odložiti tudi odrasli?

Nenehna povezanost, velikokrat površna, nas prepogosto oddalji, ugotavljajo udeleženci tabora, kjer velja posebno pravilo.

Mobilni telefon FOTO: Shutterstock icon-expand

"Nimamo telefonov. To je fino, da se malce odklopiš. Boljše je, da si malo brez telefona," pove Tim Angelik Panjič. "Zdi se mi, da se vsi, ki smo na telefonu, malce začnemo primerjati z drugimi, če smo predolgo na njem. In potem si že delamo neke zgodbice, kaj če ne bi bilo tako, kaj če bi bilo tako, potem pa, ko si malo izven interneta, ko malo počivaš od njega, ugotoviš, da ti je čisto fino," se strinja tudi Maja Strenar Prljača. "Se mi zdi, da tudi drugače deluješ kot oseba. Če bi imeli zdaj vsi telefone, bi vsak vsake toliko šel vsaj malo pogledat in bi se tudi manj pogovarjali in manj povezali," meni Eva Komidar. In prav ustvarjanje pristnih vezi in povezanosti je eden glavnih ciljev digitalnih detox taborov za mlade, ki v Loški dolini potekajo že šesto leto. "V bistvu je zelo pomembno dandanes, zato, ker so nekako preobremenjeni s tem, je prenasičeno. Čas, ki ga preživljajo na mobilnih telefonih, res narašča zelo v zadnjem času in to je nekako obremenjujoče in zmanjšujejo se pristni stiki. Mladi in otroci nimajo toliko interakcije, da bi se dejansko fizično dobili, družili in igrali," pove vodja tabora Petra Komidar. "Meni je super, ker mi že tako ni do telefona, bi se pa rada družila in je boljše, če imam nekoga, ki tudi nima telefona zraven, ker se potem dobesedno lahko družimo," pravi Mia Agnes Grum.

Namesto telefona se učijo veščin preživetja v naravi in ustvarjajo

Tabori trajajo pet dni, otroci in najstniki se na njem učijo novih spretnosti. "En del so aktivnosti, ki predstavljajo survival veščine. Se pravi, otroci se naučijo zamesiti kruh brez pripomočkov v naravi. Naučijo se uporabljati kresila, sami zakurijo ogenj in si tudi sami pripravijo večerjo. Se pravi, kruh, ki so ga prej zamesili, zvečer pojejo," opiše vodja tabora. Veliko časa preživijo z živalmi in na prostem ter imajo različne ustvarjalne delavnice, denimo izdelovanje parfumov. "Tekom igre se mladi učijo predvsem ustvarjati odnose. Učijo se postavljati hierarhijo, učijo se postaviti zase, postaviti meje, neka kreativa, možgani pridejo bolj do izraza," dodaja vodja.

Kako pa je z uporabo telefona, ko se tabor konča?

Mladi se na taboru torej dobro znajdejo brez telefona, a kako je, ko pridejo znova v domače okolje? "Kako se kaže to na dolgi rok? Da znajo sami sebe pogledati in oceniti in so toliko realni, da vidijo, da so bili preveč na telefonu in ga odložijo. In se v bistvu tudi veselijo ponovnega druženja. Če jim je bilo prvič problem, jim potem drugo leto ni več problem brez telefona," opaža vodja tabora. "Potem, ko pridem iz tabora, se ga ne dotaknem vsaj dva tedna, ker se je res fino odpočiti od tega," pravi Maja Strenar Prljača. "Imam omejen čas, imam eno uro na dan, ampak nisem eno uro, sem ponavadi manj, zato, ker se mi ne ljubi," pove Mia Agnes Grum. Najpomembnejšo vlogo pri omejevanju uporabe mobilnih telefonov imajo starši z zgledom in različnimi praksami. "In imamo dogovorjena pravila za varno uporabo, za nek omejen čas in imamo tudi dogovorjena pravila, kaj se zgodi, če to ne upoštevajo. Imamo tudi dogovor, da se ob 20. uri vsi telefoni ugasnejo in se znajdejo na omarci na hodniku," pravi mama udeleženke na taboru Tina Šetina. Posledica pa je: "Tudi sama je letos, samoiniciativno, ko je mene videla, ko sem se začela navduševati nad staro nokio, da grem dol iz tega pametnega telefona, dala pobudo, da bi tudi sama imela tak telefon. Ker je tudi videla, da je to preveč. Ker je tudi njo v enem obdobju zaneslo, in je videla, da je tukaj veliko pasti, ki jih še odrasli težko obvladamo." Digitalni detox je verjetno tudi zato postal ena najhitreje rastočih niš v turizmu, predvsem po pandemiji, ko je uporaba zaslonov skokovito narasla. Vedno več destinacij po Evropi, Aziji in ZDA tako ponuja nastanitve brez signala. Da je odklop od zaslonov nuja tako za mlade kot za odrasle, pa poudarja tudi vedno več učiteljev in terapevtov.

Odvisnost skrbi tako starše kot strokovnjake

Žal pa je vedno več takšnih, ki pred zaslonom preživijo 15 ur na dan, ki pozabijo jesti, spati, opravljati svoje vsakodnevne obveznosti. To so številke, ki skrbijo starše kot tudi strokovnjake, ki se ukvarjajo z mladostniki, ki so odvisni od zaslonov. Kaj pa lahko storimo, kako svojim otrokom pomagamo? Eden izmed očitnih znakov zasvojenosti z mobilnim telefonom je ta, da ga jemljemo s seboj v posteljo zvečer, preden zaspimo, in da se mu posvetimo zjutraj, še preden vstanemo, ugotavljajo strokovnjaki, ki se ukvarjajo z odvisnostjo od mobilnih telefonov in vseh drugih zaslonov. "Žive stike zamenjajo z virtualnim življenjem in tu imamo 40 mladostnikov, ki so popolnoma nefunkcionalni, ne morejo dokončati osnovne in srednje šole, tudi nekaj študentov je. Ker postane preveč naporno," pravi Miha Kramli iz Centra za zdravljenje odvisnosti. Po različnih raziskavah v Sloveniji mladi v povprečju uporabljajo mobilne telefone med štiri in pet ur na dan. Med tistimi, ki so z mobilnimi telefoni zasvojeni, pa je povprečna raba med osem in petnajst ur na dan. "Ne gredo potem v šolo, ne gredo na faks. Ti ljudje so od jutra do večera priključeni, ali pa celo noč in potem cele dneve prespijo, bioritem se zamenja. Pogled na prehrano, na svet se popolnoma spremeni, vrednostni sistem se sesuje," opisuje Kramli.

Prosti čas postane prazni čas