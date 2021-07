Digitalno vohunjenje: nadzor nad sporočili, klici, stiki ter snemanje pogovorov in prižiganje kamere

Ali bi se med več kot 180 novinarji po svetu, aktivisti za človekove pravice in odvetniki lahko znašli tudi Slovenci? Visokotehnološka programska oprema Pegasus izraelskega podjetja NSO napade mobilno napravo tarče, ne da bi se ta tega sploh zavedala. Podatki raziskovalnih novinarjev so razkrili deset vlad, ki to programsko opremo uporabljajo. Gre za naslednjo stopnjo kibernetskega vojskovanja, pravi naš strokovnjak, podobno kot vohunjenje pred leti, ki se je premaknilo v digitalno sfero. Kako varni smo na tem področju v Sloveniji, je ocenil strokovnjak za korporativno varnost Denis Čaleta.

