Dijak na kožo sošolcev vžgal črko U: 'Zdaj sta ponosna ustaša'

Kot so zapisali pri Zadarskem listu, sta bila ožgana dva dijaka. Na vprašanje, zakaj je to storil, naj bi dijak odgovoril, da mu je bilo dolgčas. Med žrtvami je bila tudi 15-letna dijakinja, ki je sedela pred dijakom v učilnici. "Sedel je za menoj in me je z nekakšnim vročim predmetom večkrat opekel in naredil opeklino v obliki črke U. Imam opekline na obeh rokah. Opekel je tudi fanta, ki je sedel z menoj za klopjo. Nato nama je rekel, da imava zdaj tetovaže in da se lahko hvaliva, da sva ustaša."V javnost je incident prišel, ko se je oče 15-letnice odločil, da bo poklical medije. Gre sicer za znanega in aktivnega člana albanske skupnosti v Zadru, je poročal Zadarski list.