V Šolskem centru Celje se je odvijala prava drama. Med uro matematike naj bi dijak prvega letnika s škarjami napadel profesorico, ker je med ustnim zagovorom prejel nezadostno oceno. Na kraj dogodka so nemudoma prihiteli policisti in reševalci, profesorico, ki je utrpela odrgnine, so pregledali na urgenci in je že v domači oskrbi.

