Dijaki in šolarji, združeni v iniciativo 'Zahtevamo šolo', pozivajo k odprtju šol

Tako jasno in glasno sporočajo dijaki in šolarji iz vse Slovenije, ki so se združili v gibanje Zahtevamo šolo. Prišli so pred ministrstvo za izobraževanje, da bi ministrici Simoni Kustec vročili pismo, v katerem opozarjajo, da učenje na daljavo ni primerna rešitev za trenutne razmere. A ministrice ni bilo, je pa pismo sprejel državni sekretar Damir Orehovec. V njem ministrico pozivajo, naj še enkrat pretehta odločitve in najde rešitev, da se dijaki in šolarji zopet vrnejo v šole po modelu C in prilagodijo maturo. Če ne bodo uslišani, pa za 9. februar napovedujejo "štrajk".