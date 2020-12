Ker niso mogli tekmovati, so izgubili pomembno referenco za kariero

Pet nadarjenih slovenskih fizikov bi moralo tekmovati na Mednarodni fizikalni olimpijadi. A v Sloveniji to ni bilo izvedljivo, saj bi morali tekmovalci sedeti v istem prostoru, kjer bi jih v živo nadzirala dva profesorja. S tem so dijaki izgubili možnost uvrstitve in pridobitve priznanj, ki so kot referenca za nadaljnji študij več kot dobrodošla. "Za kariero zagotovo pomaga, če maš v življenjepisu napisano, da si osvojil medaljo na olimpijadi. Uradno tega letos ne bo," pravi Simon Bukovšek, ki bi se tekmovanja moral udeležiti.

icon-expand