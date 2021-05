'Mnogi si življenja na invalidskem vozičku ne predstavljajo, nekateri pa ne življenja brez vozička'

Življenje je nekoliko lažje za šest mladih, ki sta jih bolezen ali nesreča prikovali na invalidski voziček. Dijaki iz srednjih tehniških šol so jim v okviru projekta Društva za varstvo narave in okolja Alpe Adria Green invalidske vozičke prenovili ali celo nadgradili. Ob tem so se dijaki usposobili za načrtovanje in ravnanje z različnimi vozili na električni pogon, hkrati pa spoznali tudi, kako pomembna in nujna je trajna mobilnost, in kar je morda za življenje še bolj koristno: pokazali so skrb in sočutje do sovrstnikov.

icon-expand