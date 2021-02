Dijaki zaključnih letnikov ob vrnitvi: Pouka v šoli ne more nadomestiti nič

V šole se je vrnilo 11.650 dijakov zadnjih letnikov in približno 107 tisoč učencev druge in tretje triade. Nikoli si nismo mislili, da se bomo tako veselili šole kot zdaj, ko smo se po štirih mesecih vrnili nazaj, so pripovedovali učenci Osnovne šole Gradec. Veselje pa je bilo tudi v razredih srednjih šol in gimnazij, še posebno v učilnicah praktičnega pouka, kamor so se vrnili dijaki srednjih poklicnih šol. Dijakom zaključnih letnikov se je odvalil kamen od srca, saj je matura pred vrati, pouka v šoli pa ne more nadomestiti nič, pravijo.

