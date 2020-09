Dijaški domovi ostajajo dobro pripravljeni na potencialne okužbe

Težave, ki jih povzroča koronavirus v šolstvu in izobraževanju, so vedno večje. Dijaški domovi ostajajo del šolstva, kjer koronavirus ne povzroča prevelikih težav, saj so se na razmere očitno dobro prilagodili. Obiskali smo dijaški dom Ivana Cankarja v Ljubljani, kjer živi in se uči več kot 600 dijakinj in dijakov. V domu namreč po prihodu dijakov niso zabeležili večjih težav.