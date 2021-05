Miha Kovač: Ostaja priokus, da je Ruplovo imenovanje politično motivirano

Po več ministrskih stolčkih bo – sicer upokojeni – dolgoletni diplomat Rupel zdaj zasedel še stolček na čelu Javne agencije za knjigo. In čeprav ima v svojem literarnem opisu kar nekaj del, na tem področju – kot je priznal tudi sam – ni strokovnjak. "Takšna izbira, ki je bila včeraj potrjena na vladi, je zelo vprašljiva. Vprašanje je, ali je zaledje te izbire izključno stroka in to, kar naj bi JAK zastopal, pokrival in predstavljal," se sprašuje predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen .

Ta državna institucija je namreč temelj slovenske knjige, ki med drugim profesionalno in neodvisno izbira projekte, financirane iz državnega proračuna. "To je funkcija, ki poteka v zaodrju. Tako kot tonski tehnik–če je zanič, je tudi koncert zanič, ne glede na izvajalca. To je zelo birokratsko početje, ki nima absolutno nobene zveze s tem, kar je Rupel do sedaj počel,"razlaga Miha Kovač s Filozofske fakultete.

V svet Javne agencije za knjigo imenovan tudi Damjan Damjanovič

Tako ostaja priokus, da je Ruplovo imenovanje politično motivirano, dodaja Kovač, kar pa ostro zavrača nekdanji direktor Slovenske filharmonije Damjan Damjanovič, ki je bil včeraj prav tako imenovan v svet JAK-a. "Mi vedno vse obrnemo na politiko; ne vem, zakaj ne moremo sprejeti nekoga z referencami. Če sem jaz recimo deklariran SDS-ovec, nisem nikoli izločeval ljudi iz drugega političnega pola," še doda Damjanovič.

Kot zapisujejo tudi v vladi, bo Rupel zaradi svojih bogatih mednarodnih izkušenj in povezav vzpostavil dobro izhodišče za uspešno izvedbo na frankfurtskem knjižnem sejmu. Ta bo za Slovenijo namreč edinstvena priložnost, saj gre za največji in najprestižnejši knjižni sejem na svetu, del katerega bo Slovenija prvič. "Mislim, da tukaj ni prostora za politiziranje, ne za to, kdo komu pripada, ampak enostavno za vprašanje, kaj zmoremo. Ali bomo tudi tukaj zmogli, je pa seveda stvar JAK-a in samega direktorja," je povedalDušan Merc, predsednik Društva slovenskih pisateljev.

Rupel je sicer kot vršilec dolžnosti direktorja imenovan za največ pol leta oziroma do imenovanja novega direktorja. Ali bo na to mesto kandidiral tudi sam, pa za zdaj ne razkriva.