Ne le motoristi, na nepredvidljive situacije v prometu moramo biti pripravljeni vsi. In na to, kaj vse nas na cesti lahko doleti, se med drugim lahko pripravimo na Vranskem, ki pa se za kratek čas poleg AMZS Centra varne vožnje spreminja v največji slovenski avtomobilski salon. Ta ne bo takšen, kot jih poznate, saj boste lahko vozila na poligonu tudi preizkusili in morda prvič sedli v električni avtomobil.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:24 audio-control-play-line Iz 24UR: Tečaj varne vožnje na Vranskem 02:51 audio-control-play-line Iz SVETA: Nov dinamični avtosalon icon-chevron-left icon-chevron-right