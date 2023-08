Diplomati in socialni prispevki: ministrstvi z nasprotujočimi si stališči

Bo pa v prihodnjih tednih zanimivo med ministrstvom za delo in ministrstvom za zunanje zadeve oziroma med Luko Mescem in Tanjo Fajon. Mesec je na svojem ministrstvu pripravil zakon, po katerem delavci, ki so napoteni v tujino, tudi diplomati, ne bi več imeli ugodnosti pri plačevanju socialnih prispevkov, kot jih imajo sedaj. Kar torej pomeni nižje neto plače. A ministrstvo za zunanje zadeve je to določbo očitno spregledalo in jo opazilo šele, ko je bil zakon v parlamentu že potrjen. Zdaj pa pravijo, da bi bili diplomati iz tega izvzeti. Pred zakonom smo vsi enaki, poskusi obvodov, ki se jih zdaj poslužuje zunanje ministrstvo, pa so neustrezni, medtem odgovarja ekonomist Matej Lahovnik. Katero ministrstvo bo popustilo?