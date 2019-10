Žena ameriškega diplomata v VB zbila motorista in odkorakala

V okolici Northamptona, severnozahodno od Londona, se je konec avgusta zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 19-letni motorist Harry Dunn . Nesreča se je zgodila blizu ameriške obveščevalne baze RAF Croughton. Policija je po ogledu kraja nesreče ugotovila, da se je 19-letni motorist vozil po pravilni strani ceste. Iz ameriške baze pa je ravno takrat zapeljala voznica, ki pa je zavila v napačno smer in pri tem čelno trčila v motorista. Ta je v nesreči utrpel hude poškodbe in nato v bolnišnici umrl.

Voznica je bila žena ameriškega diplomata, ki se je po nesreči sklicevala na diplomatsko imuniteto. Nadzornica Sarah Johnson iz policije v Northamptonshireu je pojasnila, da so se z osumljenko pogovorili ob prisotnosti pravnih svetovalcev, zato da bi ugotovili, kako ukrepati naprej. "Med tem sestankom so nas seznanili z diplomatsko imuniteto, nato smo takoj zaprosili za opustitev imunitete, da lahko nadaljujemo s preiskavo in zaslišanjem. Žal so nam nato sporočili, da so zavrnili opustitev in da je osumljenka zapustila Veliko Britanijo," je pojasnila Johnsonova.

Povzročiteljica nesreče zapustila Veliko Britanijo

Ameriško veleposlaništvo je potrdilo, da je soproga diplomata zapustila Veliko Britanijo. "Izražamo naše najglobje sočutje in sožalje družini umrlega v tragični prometni nesreči, ki se je zgodila 27. avgusta in v katero je bilo vpleteno vozilo, ki ga je upravljala soproga ameriškega diplomata v Veliki Britaniji," so še dodali.

Svoje sožalje je družini izrekel britanski minister za zunanje zadeve Dominic Raab. "Poklical sem ameriškega veleposlanika in izrazil britansko razočaranje nad to odločitvijo ter pozval veleposlaništvo, naj še enkrat premisli o tej odločitvi," je dejal Raab.

'Ne morem verjeti, da lahko s tem živi'

Starši najstnika, ki je v nesreči umrl, so razočarani in prizadeti, saj za nesrečo očitno ne bo odgovarjal nihče. Še bolj pa jih je strla novica, da je povzročiteljica nesreče zaradi diplomatske imunitete že zapustila Veliko Britanijo in se vrnila v ZDA.

Mama 19-letnika, Charlotte Charles, je za britanski Sky News povedala, da jih je dogodek povsem pretresel. "Vsi smo ga imeli radi, povsem smo strti znotraj in zunaj, dan in noč nas vse nas boli, potrebno je veliko truda, da karkoli naredimo, boli me, vsak ud, vsak notranji organ me boli." Dodala je, da jih poleg sinove smrti boli to, da ni pravice in da ne vedo, ali voznica dejanje sploh obžaluje.

"Gnusi nam se, zgroženi smo, da ima lahko okoli sebe ovito takšno ogrinjalo imunitete. Jezi me, da nekdo lahko naredi nekaj takšnega in se potem vkrca na letalo in odide. Ne morem verjeti, da lahko s tem živi," je razočaran Harryjev oče Tim Dunn.

Vse, kar je družina dobila z ameriške strani, je pismo ameriškega veleposlanika v Veliki Britaniji Woodyja Johnsona, ki je izrazil "globoko žalost".

Pred več kot 10 leti je tudi v Sloveniji odmeval podoben primer

Oktobra 2008 je takratna veleposlanica Slovenije v BiH Nataša Vodušek povzročila prometno nesrečo. Voznik, s katerim sta trčila, je utrpel hude poškodbe in se je v bolnišnici zbudil šele po 40 dneh. Voduškova naj bi bila v času nesreče pod vplivom alkohola – bosanske oblasti so trdile, da je test krvi pokazal celo 1,8 promila alkohola.

Po nesreči so veleposlanico takoj poklicali na posvetovanja, nato pa jo je predsednik republike Danilo Türk še isto leto odpoklical z mesta veleposlanice. Ker je ni več varovala diplomatska imuniteta, je Voduškova morala na sojenje zaradi prometne nesreče. Leta 2013 je bila pravnomočno obsojena na leto dni zapora, a je bila nato predčasno pogojno izpuščena.