'Alpe so pravkar postale še višje'

Po več mesecih stopnjevanja napetosti je 'zavrelo', ko je italijanski podpredsednik vlade Luigi Di Maio na družbenih omrežjih objavil fotografijo z vodjo rumenih jopičev, ki že trinajst tednov zapored vztrajajo na francoskih ulicah. In če so jih sprva tja pognale napovedane višje trošarine na gorivo, so se protesti kmalu sprevrgli v demonstracije proti predsedniku Emmanuelu Macronu, ki je rumene jopiče konec preteklega leta skušal pomiriti z več milijard težkim paketom ukrepov. Ob srečanju, ki je potekalo na obrobju francoske prestolnice pa je di Maio, vodja populističnega italijanskega Gibanja pet zvezd dejal, da je "veter sprememb zavel čez Alpe".

Francija se je na to odzvala tako, da je v četrtek svojega veleposlanika v Rimu poklicala na pogovor v Pariz – kar se je zgodilo prvič po letu 1940. Ob tem je francosko zunanje ministrstvo zapisalo, da so že več mesecev tarča "ponavljajočih se obtožb, neutemeljenih napadov in ekstremnih izjav" s strani italijanske populistične vlade, kakršnih ne pomnijo od konca druge svetovne vojne. Tiskovni predstavnik francoske vlade Benjamin Griveaux je dejal, da srečanje di Maia z rumenimi jopiši krši 'osnove diplomacije', kritičen je bil do italijanskih populističnih voditeljev ter do "nacionalistične gobavosti", ki razšira evropsko enotnost.

Odpoklic veleposlanika naj bi bil sicer začasen ukrep, a pošilja jasen signal v Rim, naj se ta ne vmešava v francoske notranje zadeve.

"Naše prijateljstvo s Francijo moramo braniti in ohraniti,"pa je na to dejal italijanski predsednik Sergia Mattarella, ki je pozval vlado, naj nemudoma "znova vzpostavi ozračje zaupanja" s Francozi. Hkrati naj bi pozval italijanskega premierja, naj 'obrzda' člane svoje vlade.