Dipsi: poleg omake iz naravnih sestavin se je razvilo tudi prav posebno prijateljstvo

Ne le talent, tudi prijateljstvo lahko rodi kakšno novo idejo ali celo izdelek. To dokazuje prijateljstvo med Tajdo Krevh in Tjašo Miketič, ki sta v okviru projekta med fakultetami naredili proizvod, s katerim sta se nato prijavili v oddajo Štartaj Slovenija. Kot mladi dekleti, ki radi hodita in prirejata zabave, na katerih prijateljem ponudiš tudi kaj za pod zob, sta ugotovili, da na tržišču ni omak za pomakanje iz izključno naravnih sestavin, brez umetnih dodatkov, barvil ali ojačevalcev okusa. Zato sta prišli na idejo, da jo naredita sami. Vmes pa se je spletlo še prav posebno prijateljstvo.