Direktor turistične agencije Mondial vztraja, da so se držali vseh pravil

Po vrnitvi s silvestrovanja v Beogradu, ki ga je organizirala turistična agencija Mondial, je 500 ljudi pristalo v karanteni. Epidemiološka služba NIJZ je med udeleženci potovanja za zdaj zaznala 117 okužb, iz preventivnih razlogov pa so po zabavi vsi pristali doma, razen tistih, ki izpolnjujejo izjemo od karantene na domu. Direktor turistične agencije Mondial, Andrej Kačič, poudarja, da so vse dnevne in večerne aktivnosti potekale v skladu z ukrepi v Srbiji, in meni, da so okuženi, ki so pripotovali iz Beograda, le kaplja v morje vseh okužb iz preteklih dni.