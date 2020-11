Direktor UKC Ljubljana predstavil nove prostore za covid bolnike

Da umirjanje številk novookuženih še nič ne pomeni za bolnišnice, kjer je število covid bolnikov še vedno v porastu, je bilo sporočilo direktorja kliničnega centra v Ljubljani Janeza Poklukarja. Z vsakim dnem se približujemo mejam, skozi katere bo težko, pravi. A hkrati je s ponosom predstavil nove prostore za sprejemanje bolnikov, kjer bo zaradi opreme in infrastrukture potrebnih tudi manj zdravstvenih delavcev na pacienta, kot bi jih potrebovali sicer. Nove bolnišnične postelje za covid bolnike so lahko postavili v prostorih kompleksa diagnostično-terapevtske službe, tudi ob pomoči Slovenske vojske in Civilne zaščite.