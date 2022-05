Direktor zagrebškega kliničnega centra šokiral z izjavo o splavu

Po devetih hrvaških mestih so v četrtek v en glas protestniki vpili 'dovolj je' in s tem izražali podporo 39-letni Mireli Čavajda, ki nosi otroka z agresivnim tumorjem na možganih in na Hrvaškem ne more prekiniti nosečnosti. Direktor zagrebškega kliničnega centra Ante Ćorušić je hrvaško javnost in naše strokovnjake šokiral z izjavo, da je postopek, za katerega se je odločila Čavajda na Hrvaškem, nemogoč, saj nihče zanj ni izšolan in s tem nima izkušenj. V svoji retoriki je šel še dlje, čemur pa naša stroka odločno nasprotuje.