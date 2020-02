Direktorica policije članom Knovsa ni dovolila vpogleda v zahtevane mape

Trije člani Knovsa so na Nacionalnem preiskovalnem uradu želeli preveriti navedbe medijev blizu SDS, da naj bi nekateri policisti nezakonito zasledovali in prisluškovali predsednikom strank Šarčeve koalicije in njihovim družinskim članom. Sprožil se je oster besedni spopad med Žanom Mahničem in policijo ter plaz obtožb, ki utegnejo že tako pregreto politično ozračje pripeljati do vrelišča.