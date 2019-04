Dirka v Ajdovščini obeležila začetek državnega prvenstva v reliju

Z zanimivo preizkušnjo po cestah v Ajdovščini in okolici se je začela nova sezona državnega prvenstva v reliju. Številni gledalci so ob cestah v Vipavski dolini, v spremenljivem vremenu, videli atraktivno dirko. Aktualna prvaka Rok Turk in Blanka Kacin sta, tokrat z novim dirkalnikom, ugnala vso konkurenco in napovedala vznemirljivo sezono.