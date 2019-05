Nezakonita dirka več kot 100 avtomobilov po avtocesti? Vozili tudi 250km/h

Policisti menijo, da je šlo za nezakonito dirko, poroča nemški Spiegel. Policisti so sicer našteli 107 "sumljivih avtomobilov", na srečo pa se - kljub nespametnemu početju voznikov - ni zgodila nobena prometna nesreča.

Kot še poročajo nemški mediji, pristojni sklepajo, da je bilo v dogodku udeleženih še več vozil, vendar so vozniki vozili z manjšo hitrostjo. Omenjenih 107 vozil pa so iz prometa umaknili na počivališče Fuchsberg vzhodno od Wismarja.

Nemška tiskovna agencija medtem poroča, da so imela vozila, večinoma predelana in precej draga, večinoma norveške registrske tablice, večina pa naj bi imela tudi napis "Eurorally". Po podatkih s spleta, naj bi udeleženci te "dirke", ki se opisujejo kot "avtomobilski navdušenci", nameravali vožnjo včeraj ob 9.15 začeti v Kielu, končala pa naj bi se po 4,5 urah v okoli 400 kilometrov oddaljenem poljskem Stettinu. Udeležba naj bi jih stala okoli 800 evrov.

Policija ocenjuje, da vozniki niso bili na "običajni vožnji", ampak je "Eurorally" najbrž nezakonita avtomobilska dirka. Zato ustavljenim voznikom tudi očitajo nezakonito dirkanje in ogrožanje varnosti v cestnem prometu. Včeraj so se sicer predvsem osredotočili na vprašanje, kako preprečiti, da se dirka ne bi nadaljevala. Na pomoč so zato poklicali zvezno policijo, iz zraka sta promet na avtocesti budno spremljala helikopterja.