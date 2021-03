'Dirkališče odpušča napake, cesta jih ne. Zato so na cestah tragedije'

Na podravski, pomurski in gorenjski avtocesti so policisti ujeli cestne divjake in nekateri med njimi so dovoljeno hitrost prekoračili tudi za več kot 100 km/h. Na gorenjki sta voznika s hitrostjo kar 218 km/h nevarno vozila drug za drugim. Prekrškarja je doletela globa 1200 evrov in devet kazenskih točk. Kaj vodi ljudi v takšno objestno vožnjo, ko je noga močnejša od glave in razuma? Bi takšne voznike od nespametne vožnje, ki ne ogroža samo njih, ampak tudi ostale udeležence v prometu, odvrnila dirkališča?

