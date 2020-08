Divje zabave v Zrćah vse pogostejši vir okužb tudi v Sloveniji

V zadnjem tednu smo v Sloveniji zabeležili 21 uvoženih primerov, več kot polovica jih prihaja iz Hrvaške, kjer trenutno dopustuje največ Slovencev. Vir okužb so velike zabave, kamor se hodi zabavat tudi veliko mladih Slovencev, med najbolj problematičnimi pa naj bi bila žurerska plaža Zrće na Pagu. Že pred dnevi so Čehi sporočili, da so zabave v Zrćah izvor okužb na Češkem, tudi iz Avstrije poročajo o skupini ljudi, ki naj bi se okužila na zabavi na otoku Pag, Slovenci pa nismo izjema.