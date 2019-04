Divjega lovca na nosoroge ubil slon, nato so ga pojedli levi

"Vstop v narodni park Kruger nezakonito in peš ni pametna ideja, saj tam preži veliko nevarnosti in ta incident je dokaz za to," je opozoril vodja parka Glenn Phillips , ki je izrazil sožalje lovčevi družini. "Žalostno je opazovati otroke preminule osebe, kako žalujejo, in še huje je, da jim ne moremo vrniti njegovih celotnih posmrtnih ostankov."

Dogodek so prijavili njegovi prijatelji, rangerjem, ki so park pregledovali peš in s helikopterjem, pa je iskanje njegovega trupla predstavljalo kar precej težav."Indici kažejo, da se je trop levov spravil na njegove ostanke, tako da so od njega ostale samo lobanja in hlače, ki jih je imel oblečene," so v izjavi sporočili iz parka.

Lovci nosoroge lovijo zaradi rogov

Afriški nosorogi so tarče divjih lovcev zaradi rogov. Ljudje v Aziji verjamejo, da imajo ti zdravilne učinke in jih uporabljajo kot afrodizijak, zato se ponekod prodajajo celo po višji ceni kot kokain.

"V sedemdesetih in osemdesetih letih so bili divji lovci ljudje, ki so stradali in so s tem hoteli preživeti svoje družine. Danes je povsem drugače – za denar gre. Včasih so za nosorogov rog dobili 4.000 dolarjev (3.500 evrov), danes en rog lahko prodajo za pol milijona dolarjev (450.000 evrov). Seveda takšni zneski privabijo divje lovce," je za CNN pojasnil strokovnjak.

Ti so tako dobro organizirani, da pridejo v park sredi noči, s helikopterjem in nosoroga ubijejo v dveh minutah, je pojasnil. "Ustrelijo ga iz zraka ali pridejo na tla, s seboj pa nimajo mačet, kot včasih, ko so potrebovali več ur, da so ga ubili in mu odsekali rog, ampak motorne žage! Za to, da dobijo nekaj, kar je vredno 500.000 dolarjev, potrebujejo le dve minuti in pol, nato pa se s helikopterjem lahko vrnejo v Azijo."

Še posebej ogroženi so črni nosorogi

Še posebej ogrožena vrsta je črni nosorog, katerega populacija se je s približno 65.000 leta 1970 zmanjšala na 2.400 leta 1995. Številna prizadevanja za njihovo ohranitev so od takrat povečala njihovo število, tako da zdaj po ocenah strokovnjakov v Južni Afriki, Namibiji, Keniji in Zimbabveju živi okoli 5.000 črnih nosorogov.

Omenjeni park, ki velja za močno zaščiteno območje, se sicer stalno srečuje s problematiko divjega lova, tamkajšnja vlada pa divje lovce od lova odvrača s poostrenim nadzorom, ki vključuje helikopterje, pse, posebne rangerje in enoto za preiskovanje okoljskega kriminala. V parku je leta 2016 živelo med 349 in 465 črnih nosorogov in med 6.600 in 7.800 navadnih nosorogov.

Leta 2016 so južnoafriške oblasti aretirale 680 divjih lovcev in preprodajalcev, kar 417 so jih ujeli v in v bližini Krugerjevega parka.

Ravno v soboto so na letališču v Hongkongu zasegli največjo pošiljko nosorogovih rogov v zadnjih petih letih, katere vrednost so ocenili na slabe dva milijona evrov.