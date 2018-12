DJ prvo dobitnico zlate žoge v zgodovini vprašal, ali zna 'tverkati'?

V zvezi s Solveigovim komentarjem se je na družbenem omrežju Instagram oglasil tudi tenisač Andy Murray in zapisal, da je DJ-ev komentar še en primer seksizma v športu. "Kaj so na odru spraševali Modrića in Mbappéja? Predvidevam, da kaj, povezano z nogometom," je zapisal Murray in dodal, da vsem, ki mislijo da pretirava, odgovarja, da to ni bila le šala. "Že vse življenje sem vpet v šport in nivo seksizma je nerealen."