DJ Umek svojo uspešnost kaže tudi skozi platformo Viberate

V času epidemije so tudi nekateri glasbeniki začeli iskati drugo poslovno pot. Tisti, ki so lahko, pa so ta čas izkoristili za svoje ustvarjanje. Med njimi je tudi naš DJ Umek, ki je trenutno najbolj uspešen tehno DJ na svetu, to kaže platforma Viberate, ki združuje kar pol milijona svetovnih glasbenikov. Ustvarila jo je slovenska skupina, ki danes predstavlja svojo uspešno zgodbo. Koga ljudje najraje poslušajo, komu gre najbolje na družbenih omrežjih, kje se bodo končno začeli zopet odvijati glasbeni festivali, to vse združuje Viberate, ki ga uporabljajo tudi svetovno znana glasbena imena.

icon-expand