V Beogradu so se začeli že šesti Dnevi slovenskega filma, na katerih si bodo obiskovalci naše filme lahko ogledali v živo. In če ste že malo zavistni, boste sedaj še bolj, saj je pred pravim in ne virtualnim občinstvom nastopil tudi eden izmed naših najbolj priljubljenih glasbenikov Vlado Kreslin.

