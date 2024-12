Do 1200 evrov kazni ob uporabi petard še vedno ni dovolj?

Od 400 do 1200 evrov kazni vas lahko doleti ob uporabi petard, ki so sicer že od leta 2008 prepovedane, a to očitno ljudi ne ustavi, da ne bi že od sredine novembra po določenih soseskah pokalo kot na fronti. Tudi ustvarjalci kampanje 'Petarde? Ne, hvala!' ugotavljajo, da je povpraševanja po pirotehniki še vedno veliko. Najbolj zaskrbljujoče je, kažejo izsledki raziskave, da je največ zanimanja za petarde predvsem med fanti, starimi od 12 do 17 let.