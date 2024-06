Do četrtka lahko svoj glas oddate tudi na predčasnih volitvah

Nemoteno potekajo predčasne volitve v Evropski parlament in glasovanje na treh posvetovalnih referendumov, če slučajno svojega glasu ne boste mogli oddati v nedeljo. Predčasno glasovanje bo potekalo še v sredo in četrtek, najkasneje do srede pa morate, če želite glasovati izven okraja stalnega bivališča, oddati vlogo prek spletnega portala e-uprava. Medtem pa vlada BiH še vedno ni odpravila blokade volitev na slovenskem veleposlaništvu, zaradi česar okoli 2 tisoč tam živečih Slovencev nima možnosti udeležbe na volitvah.