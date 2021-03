Za nakup naprave za celično zdravljenje manjka le še okoli 40 tisoč evrov

"Počutiš se, kot bi imel zvezane roke, pa veš, da bi pravzaprav lahko pomagal. Zdi se mi prav, da na take stvari opozorimo, in naredimo maksimalno, kar je možno, da omogočimo te možnosti, tudi če gre za zbiranje denarja," je povedal Uroš Tominc , vodja Urgentnega kirurškega bloka UKC. Zato pozivajo vse ostale kolege iz UKC-ja, da se jim pridružijo.

"Posebej pomembno je, da v teh časih, ko ni vse tako, kot sicer naj bi bilo, stopimo skupaj, in naredimo neko dobro delo," je dejal Simon Arbajter , vodja zdravstvene nege Urgentnega kirurškega bloka. "Težko je, ko se kot zdravnik zavedaš možnosti, da bi bolniku lahko pomagal, pa nimaš pogojev za to," je dodal.

"Skoraj smo že na cilju," se veselijo na hematološkem oddelku ljubljanskega kliničnega centra in v društvu bolnikov z limfomom in levkemijo, ki zbirajo sredstva za napredno CAR-T terapijo. To je zadnja možnost za bolnike, ki se jim rak ponavlja in so že izčrpali obstoječe oblike zdravljenja.

Da se ljudje v zadnjem mesecu zavedaj, da covid-19 ni edini problem v Sloveniji in svetu, je dejal Samo Zver , KO za hematologijo na UKC Ljubljana. Kar potrjuje tudi izjemen odziv v akciji. A tudi če bi se nateklo več denarja od potrebnih 613 tisoč evrov, bo vsak dodaten evro samo še bolj približal čas, ko bomo zdravljenje začeli izvajati pri nas, je dejal začetnik projekta. "Če bo ostal kakšen evro, mi lahko verjamete, da bo šel v namene CAR-T celičnega zdravljenja, in nikamor drugam. V niti en espresso, da tako rečem poenostavljeno," je še dodal Zver.

Za nekatere je CAR-T zdravljenje zadnja možnost

CAR-T zdravljenje predstavlja za nekatere bolnike zadnjo možnost. Da je zelo učinkovita, priča tudi deklica z levkemijo, ena od junakinj 3. nadstropja, njene celice so pripravili v tujini. "Jaz sem Nastja, zbolela sem za akutno limfovlastno levkemijo. Ker me zdravniki s kemoterapijo niso mogli poozdraviti, sem imela CAR-T zdravljenje," je dejala deklica.

48-letni Sandi Repina pa je prvi odrasel, ki je prejel CAR-T terapijo, njegove celice so pripravili v ZDA. Čeprav je bil še lansko leto težak bolnik z limfomom, ki mu je zmanjkalo razpoložljivih možnosti zdravljenja, je danes zdrav človek. Moški z veliko aktivnostmi, ki je začel tudi delati. "Kot noč in dan,"je dejal Repina in dodal, da se počuti enkratno, ima kondicijo in dejansko lahko tudi dela."Rad imam šport, tako da se veliko gibljem,"je še povedal.

Pozivu bolnikov in zdravnikov pa je končno prisluhnilo tudi zdravstveno ministrstvo in se pisno zavezalo, da bo pomagalo. To pomeni, da bi z zdravljenjem CAR-T pri nas lahko začeli že konec tega leta.