Do konca poletja turistični bon izkoristilo 25 odstotkov Slovencev

Še teden dni je do konca poletnih počitnic in Furs sporoča: 25 odstotkov Slovenk in Slovencev je že izkoristilo turistični vavčer, v skupni vrednosti skoraj 70 milijonov evrov. Dnevno Slovenci v turistično malho samo z boni prispevamo malo čez milijon evrov, vrhunec porabljenih bonov pa je bila prav minula nedelja, ko smo porabili za dobra dva milijona evrov bonov v enem dnevu.