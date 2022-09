'Bolj kot bomo varčevali, manjši bo pritisk in cenejša bo elektrika'

V luči vsesplošne draginje napoved zvišanja cen električne energije ni bila nepričakovana. Vendar – zakaj ravno zdaj? Statistika cen električne energije zadnjih šestih let kaže, da se le-ta ni drastično spreminjala in se je gibala okoli povprečja 0,157 evra na kilovatno uro.

"Do lanske jeseni je trg deloval, elektrike je bilo na tržišču dovolj in ni bilo nobenih težav. Lansko jesen pa so nastopile težave z oskrbo z energijo in takoj, ko so težave, so nekateri trgovci podražili svoje energente ali pa se umaknili s trga in vse to je povzročilo težave z oskrbo in dvig cen," pojasnjuje energetski strokovnjak Matjaž Valenčič.

Elektrika je produkt, ki mora biti prodan, ko je narejen, kar ne daje možnosti ustvarjanja zalog. Ponudniki svojo ceno zaradi sklepanja novih pogodb z dobavitelji zvišujejo. "Bolj kot bomo varčevali, manjši bo pritisk na cene in cenejša bo elektrika. Tu je treba vsakega posameznika opomniti, da naj ne uporablja tistega, česar ne rabi, da varčuje in uporablja energijo smotrno," dodaja Valenčič.