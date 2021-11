Do leta 2030 zmanjšanje izpustov, omejitev segrevanja ozračja in blaženje posledic podnebnih sprememb

Prihodnjih 12 dni bo svetovna politična elita odločala, na kakšnem planetu bomo živeli in kakšnega bomo zapustili naslednjim generacijam. V Glasgow se je zbralo 140 voditeljev – držav z več kot 10 tisoč svetovalci. Na Škotsko pa med drugim ne bo predsednikov dveh največjih onesnaževalk – Kitajske in Rusije. Posledice podnebnih sprememb že močno čuti ves svet. Čas pa se je pravzaprav že skoraj iztekel, zato je treba nemudoma ukrepati, svarijo strokovnjaki, pa tudi številni svetovni voditelji. Cilj konference je do leta 2030, torej v devetih letih, omejiti segrevanje planeta na 1,5 stopinje Celzija, kar pomeni, da bi izpuste toplogrednih plinov morali zmanjšati za kar 45 odstotkov. Ogljično nevtralnost pa do sredine stoletja. Kar pa bo zaradi upiranja držav, katerih gospodarstvo je skoraj povsem odvisno od fosilnih goriv, nemogoče doseči.