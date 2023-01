Izginula jahta ruskega oligarha v Turčiji, Hrvaško zapustila zakonito

Jahta Putinovih prijateljev Ališerja Usmanova in njegove žene Irine, ki je izginila iz marine na Murterju, je Hrvaško zapustila povsem zakonito, čeprav je bila zapečatena. Protiruske sankcije niso bile zavedene v nobenem sistemu, zato so ji vse pristojne službe prižgale zeleno luč za izplutje iz hrvaških teritorialnih voda. Izstopno mejno kontrolo je opravila v Dubrovniku. Vsi člani posadke na 35-metrski in pet milijonov evrov vredni jahti so bili hrvaški državljani, ki jim zdaj grozi do pet let zapora zaradi sodelovanja pri premiku jahte. V marini so se zavili v molk, so pa bili bolj glasni v hrvaškem saboru. Za velik spodrsljaj nekateri krivijo premierja Plenkovića, medtem ko ta čaka na izsledke preiskave in zagotavlja, da bodo odgovorni kaznovani. Jahta Putinovih zaveznikov je trenutno privezana v Turčiji.