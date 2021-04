Do poletja naj bi prejeli več kot milijon odmerkov cepiva

Po uradnih podatkih je pri nas neporabljenih več kot 122 tisoč odmerkov cepiva proti covidu-19. In ob vseh zapletih, prednostnem cepljenju mladih, čakanju starejših, da jih pokličejo, ta teden celo ob dejstvu, da vse tiste prijave prek spleta ne veljajo več, je vprašanje, kaj se torej dogaja z našo strategijo cepljenja in kaj počne koordinator Jelko Kacin. V državo namreč prihaja ogromna količina cepiva, a pomanjkanje tega očitno pri nas ni problem. V naslednjih mesecih bomo prejeli precej večje zaloge cepiva in da bi cepljenje potekalo s čim manj zapleti, je zdravstveni minister Janez Poklukar s 50 cepilnimi centri iz vseh regij iskal rešitve za izboljšave.

