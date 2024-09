Do računalnikov upravičen tudi šesti dohodkovni razred

Ker ni šlo v prvo, pa tudi v drugo ne, ministrstvo za digitalno preobrazbo zdaj poskuša še v tretje razdeliti 13 tisoč računalnikov, zaradi nakupa katerih se bo morala ministrica Stojmenova Duh septembra še drugič zagovarjati pred poslanci. Danes so objavili še tretji poziv, ki so ga potem ko v prvem in drugem velikega zanimanja za računalnike ni bilo, znova razširili. Vse do vključno šestega dohodkovnega razreda.