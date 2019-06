Do smrti zabodli nosečnico, otroku rešili življenje reševalci

V soboto so v južnem delu Londona do smrti zabodli žensko, ki je bila v osmem mesecu nosečnosti. Reševalna ekipa jo je na kraju dogodka našla v mlaki krvi. Medtem ko se je 26-letnica borila za življenje, pa so reševalci uspeli pomagati na svet njenemu še nerojenemu otroku.

"Otroka smo prednostno odpeljali v bolnišnico, na žalost pa je njegova mati, navkljub obsežnim prizadevanjem reševalnih ekip, na kraju dogodka umrla,"je povedal predstavnik londonskih reševalcev.

Londonska policija je zaradi suma umora že aretirala 37-letnega moškega, kriminalisti pa so se lotili obsežnejše preiskave. Dogodek se je sicer zgodil v soseski, kjer je več hiš in stanovanj, reševalcem pa je bilo ob pol štirih zjutraj sporočeno, da je ena od prebivalk te soseske doživela srčni zastoj.

"To je grozljiv incident, v katerem je življenje izgubila mlada mamica, zdravstveno stanje njenega otroka pa je kritično. Z mislimi smo zdaj pri njeni pretreseni družini, po tem groznem dogodku jim nudijo pomoč posebej za to usposobljeni strokovnjaki," je otoškim medijem povedal vodja kriminalistov Mick Norman in dodal, da v tem trenutku potrebujejo predvsem mir, da bodo sploh lahko zaobjeli grozovitost tega, kar se je zgodilo.

"Gre za obsežno mesto zločina in verjetno bomo tukaj še kar nekaj časa," je sporočil okoliškim prebivalcem in jim dejal, da lahko, v primeru, če imajo kakršne koli informacije, te delijo s policisti, ki so prisotni na kraju dogodka."V ospredju naših preiskav bomo poskušati ugotoviti, kaj točno je vodilo v te tragične okoliščine. Delamo vse, da se čim prej dokopljemo do teh informacij."

Prek družbenega omrežja Twitter pa se je na dogodek odzval tudi londonski župan Sadiq Khan. "Nasilje nad ženskami je v naši družbi endemično in grozoviti umori, kot je ta, kažejo na razsežnost problema, s katerim se soočamo. Moje molitve gredo trenutno nedolžnemu otroku in materi, ki jo je tako tragično izgubil."