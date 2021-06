Na jugu Anglije najdeni tajni dokumenti britanskega obrambnega ministrstva in vojske

V torek je nekdo v Kentu na jugu Anglije našel tajne dokumente britanskega obrambnega ministrstva in vojske, tako o britanski prisotnosti v Afganistanu kot v Črnem morju. Na 50-ih straneh so bili tudi odzivi na nedavno srečanje britanskega rušilca HMS Defender ob Krimskem polotoku v Črnem morju z ruskimi letali. Ko gre za strogo zaupne dokumente, bi pričakovali, da so nekje na varnem. Zato si lahko predstavljamo, kako presenečen je bil Anglež, ko je zgledal zajeten kup dokumentov britanskega obrambnega ministrstva z žigom strogo zaupno.

