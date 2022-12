Do trpinčenja živali prihaja tudi na kmetijah

Ne le v klavnicah, do trpinčenja živali žal prihaja tudi na kmetijah. Te dni so na družbenih omrežjih ponovno zaokrožile fotografije močno zanemarjenega goveda. Bik, ki je bil do kolen v blatu, krave, ki so bile tako suhe, da se jim vidijo vse kosti. a je tam marsikaj narobe, je najprej opozorilo Društvo za pomoč živalim Wet noses, odzvalo se je tudi Društvo za zaščito konj, ki je objavilo, da so govedo pripravljeni prevzeti in ji nuditi primerno namestitev. Še največ kritik pa je bilo na račun inšpektorata za veterino, ki da si je vse ogledalo, za nekaj krav odredilo usmrtitev, ostale pa da so prepustili na milost in nemilost nevestnega lastnika. A glavni inšpektor miri: vse je pod nadzorom, za večino krav je že poskrbljeno, kmetu, ki ni spoštoval odrejenih ukrepov, pa bo izdana prepoved reje.