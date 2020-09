Dobili smo tri nove covid bolnišnice

Država poleg UKC Ljubljana, UKC Maribor, Klinike Golnik in Splošne bolnišnice Celje odpira še tri covid bolnišnice. Covid bolnike tako zdaj sprejemajo tudi v Splošni bolnišnici Murska Sobota, Splošni bolnišnici Novo mesto in Splošni bolnišnici doktorja Franca Derganca v Šempetru pri Gorici. Prvo covid bolnico so že sprejeli v Murski Soboti, kjer lahko sicer zagotovijo le pet postelj na intenzivni negi. Strokovni direktor bolnišnice pravi, da je glavni problem pomanjkanje usposobljenega kadra.