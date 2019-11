Niso pa poslovna in protokolarna kosila kar tako. Vedenje za mizo pove, kdo je iz pravega testa, in kdo ne. "Prvo osnovno pravilo je, da pribor jemljemo od zunaj navznoter in od zgoraj navzdol," pojasni strokovnjakinja za protokol Bojana Košnik Čuk.

Če je predsednik vlade ali njegov gost lačen – ali lahko zaprosi za repete? "Ne, tega ni. Tudi, če kuhar dobro skuha, in ponavadi je dobro, repeteja v teh vodah ni."

Glede na vsebino pogovorov na koalicijskem kosilu, bi malo v šali, malo pa tudi zares lahko rekli, da kakšnega večjega apetita tako in tako ni moglo biti.

In še eno pomembno pravilo: na poslovnih kosilih se ne pogovarjamo o spolni usmerjenosti ali bolezni, ne govorimo neprimernih vicev in šal. "Najbolj grozno je za mizo poslušati ljudi, ki ne znajo pripovedovati šal. Neka misel pravi, da so ljudje, ki so sposobni pripovedovati stare šale, sposobni tudi drugih zločinov," še pravi Košnik Čukova.

Tako lahko le upamo, da gostitelj Šarec na včerajšnjem kosilu ni potegnil na dan kakšnih iz svoje bogate zakladnice šal.