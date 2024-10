Dobra in pravilno popita kava lahko polepša dan

Kako se začne vaše jutro? Svetovni dan praznuje napitek, ki je močno zaznamoval človeštvo in je kriv za marsikatere izvenserijske dosežke, ker so ljudje še naprej delali in vztrajali. Zaradi kave, seveda. Svetovni rekord je 82 skodelic kave na dan, tega seveda ne priporočamo, a če jo pijete, jo pijte v miru, z nekaj romantike in spoštovanja. Ker bo dan z dobro in pravilno popito kavo lepši.