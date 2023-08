Dobra praksa v Železnikih: na lastno pest čistili vodotoke

Primer dobre prakse so Železniki, ki so jih hude poplave prizadele že večkrat, najhujše leta 2007, ko so terjale tudi šest življenj. V tokratni ujmi pa so najhujšemu ušli. Na pobudo župana so se zbrali prostovoljci, gasilci in člani civilne zaščite, ki so na lastno pest čistili vodotoke in zadrževalnike. Čeprav so šli mimo roke zakona, saj niso čakali na odobritev države, ki ima tovrstno čiščenje sicer v pristojnosti, jim ni žal. Če ne bi ukrepali, bi bilo bistveno huje, pravijo tako občani kot lokalna oblast.