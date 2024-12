Dobrodelna božična večerja: da začutijo toplino prazničnih dni

Boleče je spoznati otroka ali starostnika, ki si božične večerje in prazničnega vzdušja v toplem domu ne more privoščiti. Prav takšni primeri so kuharja Amirja Sulića iz Maribora tudi letos spodbudili, da za tiste najranljivejše skuha bogato božično večerjo, ki bi jim vsaj malo polepšala in olajšala praznike. Lani je Amir božično večerjo in pogostitev pripravil za 60 starostnikov in socialno ogroženih ljudi, letos pa bo ta številka bistveno višja, božično večerjo in darila bodo tokrat pripravili za nekaj več kot 200 ljudi. In nasmehi na njihovih obrazih bodo tudi letos za Amirja najlepše darilo.