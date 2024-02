Dobrodelni hokejisti: za otroke v bolnišnici zbrali 878 plišastih igrač

Dobrodelna nota je združila jeseniške hokejiste kluba HDD SIJ Acroni Jesenice in otroke pediatričnega oddelka jeseniške bolnišnice. Pred tednom dni so jeseniški hokejisti v okviru Alpske lige organizirali dobrodelno tekmo, na kateri so za otroke zbrali kar 878 plišastih igrač. Kot so povedali člani kluba, so gledalci že v četrti minuti igre ledeno ploskev zasuli z medvedki, miškami, psički in drugimi raznovrstnimi plišastimi igračami. Danes so jih v ogromnih vrečah pripeljali na jeseniški pediatrični oddelek, kjer jih bodo ob vsakem pregledu kot nagrado podarjali otrokom in jim s tem gotovo vsaj nekoliko olajšali obisk zdravnika.