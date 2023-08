Dobrodelna Marcelova tržnica za paliativno oskrbo otrok

Pogačarjev trg v Ljubljani bo to nedeljo gostil dobrodelno Marcelovo tržnico. Na njej bodo zbirali denar za podporo neozdravljivo bolnim otrokom in njihovim družinam, ki jih oskrbuje tim za paliativno oskrbo otrok Pediatrične klinike v Ljubljani. Prav ta ekipa zdravnikov, medicinskih sester in drugih strokovnjakov za pediatrično paliativo je stala ob strani tudi mladi družini, Tjaši, njenemu partnerju Alenu in dečku Marcelu, ki so mu pri enem mesecu odkrili spinalno mišično atrofijo, zaradi katere je pri treh mesecih umrl. In po njem se tržnica tudi imenuje.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 03:17 audio-control-play-line Iz 24UR: Marcelova tržnica 03:29 audio-control-play-line Iz SVETA: Nika Babić o paliativni oskrbi otrok icon-chevron-left icon-chevron-right