Dobrodelni 28-urni maraton Radia 1 v polnem teku

Ali boste za praznike imeli toplo stanovanje, kaj postaviti na mizo za božično večerjo in kaj pod novoletno jelko – to so skrbi, ki vsak december težijo vse več slovenskih družin. Da bi njihov vsakdan postal vsaj malo lažji, se trudijo kolegi z Radia 1. Tudi letos poteka 28-urni dobrodelni maraton, ko Jana, Miha in Denis, pa tudi ekipa v zakulisju neprestano delajo, da bi zbrali denar za družine v stiski.