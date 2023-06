Dobrodelni dan za Alexisa, šestletnika, ki se je rodil slep

Da nekaj ni v redu, sta Saša in Suzana Panić pri Alexisu opazila, ko je bil star komaj dva meseca. Kot razlaga mama, se Alexis ni odzival, smejal in je imel prazen pogled. Zdravniški pregled je potrdil njune sume, sledili so novi pregledi in izvidi so pokazali prav to, česar so se bali. "Poslali so nas v Belgijo na operacijo, ker so mislili, da je nekaj drugega. Ko smo bili tam, pa so povedali, da se to ne da pozdraviti in da je slepota," pripoveduje Saša Panić. Na tako novico starši nikoli niso pripravljeni, povesta, a sta prav zaradi Alexisa morala ostati močna. Kot dodajata, je bilo prvo leto težko in sta se borila, da sta zanj iztržila, kar se da od življenja.

Zdaj Alexis pogumno koraka s svojo belo palico, v sebi ima otroško vedoželjnost in svet rad raziskuje, pa čeprav na malce drugačen način. Najraje pa se igra z mlajšim bratcem, posluša glasbo in plava. Kot pravi sam, zelo rad hodi na morje. "Kmalu bom imel tabor z vrtcem in komaj čakam," pove navdušeno.