Ne le en dan solidarnosti, Slovenci si jih vzamemo več. In tako so na Krvavški plaži priredili dobrodelni družinski bal. Zbrana sredstva in del od prodaje je seveda namenjen prizadetim v poplavah in otrokom iz socialno ogroženih družin. Glavna zvezda pa junak Sandi Zajc, gasilec, ki se je brez obotavljanja odpravil na pomoč prizadetim območjem, pomagal tudi pri reševanju otrok ujetih v vrtcu, medtem ko je voda popolnoma uničila njegov dom.