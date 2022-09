Tudi letos na sporedu dobrodelni koncert Viljem Julijan

Koncert Viljem Julijan je glas otrok z redkimi boleznimi, je simbol ljubezni, podpore in neprecenljive vrednosti življenja vsakega otroka. V petek bodo v ljubljanskih Križankah ob 19. uri na dobrodelnem glasbenem dogodku otrokom z redkimi boleznimi podali ljubezen, sočutje in podporo, hkrati pa za male borce zbirali sredstva. Na oder bodo stopili številni glasbeniki, med njimi tudi Rebeka Dremelj, Nuša Derenda, pa tudi Nina Badrić. Lani so v polnih Križankah zbrali 50 tisoč evrov, letos pa upajo na še večjo podporo.